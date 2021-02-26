Перед школой №29 появится благоустроенная площадка. Фото: администрация города Вологды

В Вологде стартовал прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет ТОС» в 2022 году. Жители могут подать заявку в комитеты ТОС на реализацию проектов в 2022 году. Подать их можно до 30 апреля в свой ТОС.

Об этом сегодня рассказал Мэр города Сергей Воропанов: «Заявку может подать не отдельно взятый человек, а инициативная группа численностью не менее 10 человек. После приема заявок ТОСы совместно с Администрацией города проработают возможность реализации каждого проекта на практике. В частности, проверят, в чьей собственности предлагаемый земельный участок, поскольку проект «Народный бюджет» реализуется только на муниципальной земле. После этого от 2 до 5 инициатив каждого ТОСа будут вынесены на голосование всех жителей соответствующего микрорайона. Форма голосования может быть любой на выбор комитета – в интернете, бланочное или совмещенное".

Сергей Воропанов пояснил, что данном случае Администрация города выступает в качестве помощника в реализации народных инициатив.

Чтобы проект получил финансирование, принять участие в голосовании должны не менее 15 % от общего количества жителей ТОСа. Соответствующие коррективы в правила голосования за народные инициативы были внесены в прошлом году.

Что касается проектов «Народного бюджета» на 2021 год, то они уже определены. Финасирование получат 34 инициативы – по одной от каждого ТОСа. Среди них благоустройство территории площадью более 600 кв. м у школы №29. На работы предусмотрено 1,5 млн рублей из городского бюджета.

Напомним, что всего на реализацию инициатив ТОСов на 2021 год выделено 44,5 млн рублей. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика начнутся в марте, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды .