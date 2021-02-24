Руководитель фракции \\"Справедливая Россия\\" в Законодательном Собрании Вологодской области Виктор Леухин заявил об ухудшении ситуации в здравоохранении.На расширенном заседании Комитета по здравоохранению он дал нелестную оценку жизненно важной сфере: по его мнению, ситуация с медицинским обслуживанием в регионе, несмотря на увеличение финансирования, заметно ухудшилась.Проблемы областной медицины фракция \\"СР\\" не раз уже поднимала – и с парламентской трибуны, и в СМИ. В частности, исполнительской власти не раз напоминалось: финансовая ситуация в медучреждениях продолжает ухудшаться. Индикатором серьезной \\"болезни\\" отрасли являются не только показатели, но и реплики главных врачей, выступавших на заседании комитета, хотя прежде они свои проблемы особо не афишировали.По единодушному мнению главврачей, первым делом следует решить вопрос о выделении дополнительных средств на погашение кредиторской задолженности медицинским учреждениям, отметил Виктор Леухин, так как из-за этого больницы не имеют возможности приобрести самое необходимое - медикаменты, шприцы, постельное белье.... Врачи даже подсказали выход – выделить недостающие средства из бюджета напрямую, минуя многочисленных посредников в лице ФОМС и страховых компаний, на чем и настаивает Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, заметил он. Политик подчеркнул, что финансирование областного здравоохранения за последние пять лет увеличилось в два раза, но ситуация в отрасли стала еще хуже.Вологодская медицина не в состоянии предоставить конкурентоспособные медицинские услуги.\\"До сих пор не решена проблема по межтерриториальным расчетам – когда иногородние клиники предъявляют нам счета за лечение вологодских пациентов. На этой теме я заострил внимание участников заседания, которым напомнил, что в прежнее время территориальный ФОМС оплачивал по межтерриториальным расчетам по 150 млн руб. в год. В 2019 году этот показатель составил уже 850 млн руб., а в 2020 году – 1,2 млрд руб., – отметил Виктор Леухин. – Правда, сейчас для некоторых федеральных клиник изменена схема финансирования – оплата идет не через территориальный фонд ОМС, а напрямую из федерального бюджета, но вопросы все равно остаются – и с погашением задолженности, и с невозможностью нашим медицинским учреждениям предоставлять конкурентоспособные медицинские услуги. Известно, что большую часть средств, идущих за пациентами в другие регионы, \\"вымывают\\" несколько заболеваний – офтальмологические, гинекологические, урологические и сердечно-сосудистые болезни. Именно в этот сегмент и следует вкладывать областные средства, а не распылять их по всем направлениям\\".Он уверен, что в регионе следует создать такие условия, чтобы как можно больше пациентов получало услуги здесь. \\"Пусть лучше люди из других регионов едут к нам лечиться. Это позволит сократить баланс между импортом (1,2 млрд руб.) и экспортом (270 млн руб.) медицинских услуг. А, значит, появится возможность сэкономить средства для регионального здравоохранения\\", – подытожил парламентарий.