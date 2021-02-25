Компания «SegezhaGroup» открыла первое в России масштабное промышленное производство CLT-панелей.25 декабря в городе Соколе Вологодской области торжественно пустили завод SokolCLT (SegezhaGroup, входит в АФК «Система») - первое в России масштабное промышленное производство современного материала для домостроения.Предприятие базируется на промышленной площадке российского лидера по выпуску клееных деревянных конструкций – Сокольского деревообрабатывающего комбината (АО «С-ДОК»). Здесь будут выпускать уникальные материалы для малого и многоэтажного деревянного домостроения. Производства подобного уровня до сегодняшнего дня не было не только в Вологодско й области, но и во всей России.Уйти от формата «сырьевой державы»России давно пора менять имидж «сырьевого придатка» и развивать собственное высокотехнологическое производство.Прошли времена, когда лесные регионы отгружали за копейки вагонами лес-сырец. С этого года законом запрещено экспортировать необработанную древесину – вывозить ее теперь можно только после глубокой переработки. Благодаря таким предприятиям, как только что открытое в Соколе производство, Россия готова конкурировать с зарубежными компаниями, поставляя за рубеж современные экологически чистые материалы мирового уровня.- Сегодня «Segezha Group» выступает в качестве флагмана всей деревообрабатывающей отрасли, запуская в России первый завод, создающий строительные материалы такого уровня, - сказал на открытии предприятия статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. – Тем более, новое производство отвечает поручению президента Владимира Путина прекратить гнать «кругляк» за границу, заменяя его на конкурентную экспортную продукцию мирового качества.Новые CLT-панели отвечают всем требованиям, предъявляемым строительной отраслью. Они экологичны, долговечны, их отличает высокая прочность, надежная тепло- и шумоизоляция, сейсмологическая устойчивость и огнестойкость. При этом цена такого материала – не дороже бетона.Что нам стоит дом построить? И не только дом!По словам президента SegezhaGroup Михаила Шамолина, опыт использования CLT-панелей в мире достаточно большой. Они действительно позволяют архитекторам проявить фантазию на все сто.Уютное шале на горном курорте? Частный жилой дом за городом? Многоквартирный малоэтажный дом для жителей по государственной программе расселения ветхих и аварийных домов?Пожалуй, это первое, что приходит в голову, когда думаешь об использовании продукции деревообработки.- Огромный плюс CLT-панелей в том, что их можно применять при срочном строительстве жилья на территориях, которые пострадали от наводнений или пожаров,- говорит Сенатор от Вологодской области, заместитель Председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев. - Мы углубляем переработку леса, Россия должна продавать товар с большей добавленной стоимостью. CLT-панели - это как раз такой материал. Мы научились глубоко перерабатывать пиломатериалы, получая высококачественные панели для домостроения. Такую задачу ставят перед лесной отраслью президент и правительство страныОднако спектр использования перекрестно-склеенных панелей не ограничивается традиционным для деревянного домостроения перечнем.Во всем мире – от Австралии до Канады – подобного рода материалы успешно применяются для строительства высотных домов - даже по 24 этажа!Преимущество новой технологии - не только в цене и качестве, но и во времени. 18-этажное общежитие в Ванкувере из подобного материала было возведено буквально за полмесяца.Деревянные дома отлично вписываются в современный тренд на эко-философию, а архитектурные и дизайнерские решения позволяют сделать такое жилье по-настоящему модным.Не случайно наибольший спрос сегодня на CLT-панели в странах Скандинавии и Европы, где население все чаще выбирает стилистику хюгге, с его эстетикой домашнего тепла и уюта.Деревянные панели можно комбинировать с любым материалом, использовать вместе с ними любые фасады. Так, в Сингапуре строится эко-небоскреб из деревянных CLT-панелей, на террасах которого будут высажены живые деревья. Что касается внутренней отделки, то теплая, дышащая фактура дерева позволяет не обклеивать комнату обоями, а прибегнуть к любым другим понравившимся технологиям дизайна.Впрочем, новая технология годится не только для строительства жилья. С ее помощью можно возводить даже такие инженерные сложные инженерные сооружения, как мосты - настолько это прочный и надежный материал.Действительно экологично?На вопрос о том, как новое производство скажется на экологической обстановке в регионе, президент компании «SegezhaGroup» Михаил Шамолин привел такой пример:- С 2022 года в Евросоюз вводят налог на карбоновые выбросы. Продукция предприятий, загрязняющих атмосферу углекислым газом, будут облагать повышенными пошлинами на ввоз. Так вот, производство CLT-панелей не только не увеличивает, но имеет отрицательный индекс выброса CO2 – деревья, из которых производится материал, очищают атмосферу.Кроме того, Михаил Шамолин заверил, что леса для работы предприятия обязательно будут восстанавливаться.День, который меняет всеПо словам губернатора Олега Кувшинникова, новая продукция заработавшего на Вологодчине завода позволит совершить настоящую революцию в строительной отрасли, изменить ГОСТы и СНИПы. Из CLT-панелей можно будет строить детские сады, школы, гостиницы, многоэтажные дома:– Я горд, что такое предприятие первым в стране появилось именно у нас, на Вологодской земле. Здесь будут заниматься не только глубокой переработкой древесины и выпуском высокомаржинальной продукции, но и развивать строительную отрасль России и других стран.В течении четырех лет в регионе готовились к запуску этого завода. Олег Кувшинников рассказал, что впервые услышал об этой технологии на Петербуржском экономическом форуме, и с тех пор компания вместе с руководством Вологодской области проделала большой путь, чтобы претворить этот инвестиционный проект в реальность. Область поддержала инвесторов, обеспечив их расчетной лесосекой, а также предоставив господдержку в виде налоговых льгот.Объем инвестиций со стороны Segezha Group в новое производство составил больше 3 млрд. рублей.Мощность нового предприятия - 50 тыс. м3 готовой продукции в год. Оборудование поставлено ведущими европейскими станкостроителями – Ledinek, Imeas и SCM Group и отличается высокой степенью автоматизации и синхронизации процессов. На заводе создано 50 рабочих мест.Продукцию Sokol CLT уже активно резервируют зарубежный строительный рынок. Заказы уже принимаются на материалы, которые будут произведены в августе.При этом Segezha Group планирует активно развивать внутрироссийский рынок. Так, в следующем году совместно с Группой «Эталон» (также входит в АФК «Система») компания приступит к строительству первого в России многоэтажного здания с применением CLT-панелей в Москве.Наталья Ильясова, фото: SegezhaGroup