В эти дни юбилей отмечает Заслуженная артистка России Ирина Джапакова, легенда театральной сцены. За годы творчества Ирина Михайловна служила во многих театрах страны. Она получила десятки фестивальных и государственных наград. Но Вологда гордится, что именно на подмостках Вологодского камерного драматического театра чаще всего можно видеть эту фантастически талантливую и яркую актрису.Кармен, Эдит Пиаф, Марина Цветаева, Йоко Оно, Федра, Клеопатра - это все она, Ирина Джапакова. Образы этих неординарных женщин по плечу ее таланту.Ирина Джапакова - выпускница Саратовского театрального училища. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского и первой премии имени Марины Щуко, заслуженная артистка России, Лауреат и обладательница ГРАН-ПРИ Международных театральных фестивалей.Участвовала в открытии Вологодского ТЮЗа, один из основателей Камерного драматического театра Вологды.