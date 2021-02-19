Вологжанки запатентовали изобретение: плавленый сыр можно готовить по-новому

Студентка ВГМХА Анастасия Кокшарова. Фото: пресс-центр ВГМХА имени Н.В. Верещагина

Вологжанки сделали изобретение и получили патент. Новый состав плавленого сыра разработала третьекурсница Анастасия Кокшарова и доцент кафедры технологии молока и молочных продуктов Ирина Полянская.

10 февраля изобретатели получили патент на производство продукта. Рецепт таков, что плавленый сыр усваивается полностью, а в его составе фосфор не превышает предписанные нормы. Это очень важно для плавленых сыров, где содержание фосфора обычно зашкаливает - он появляется в продукте с солью-плавителем. В качестве плавителя в новый сыр вошла пищевая добавка «Стэмикс-ТМ». Это сделает его состав более полезным и безопасным.

«Задачей нашего изобретения было снижение добавленного с солью-плавителем фосфора для достижения баланса биоэлементов при одновременном обогащении продукта омега-3 жирными кислотами в составе масла семян чиа», - цитирует Анастасию Кокшарову сайт Вологодской ГМХА.