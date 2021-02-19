Земфира сняла клип с вологодским дворецким

Стоп-кадр из клипа Земфиры "Остин"

Звезда, любимица миллионов певица Земфира сняла новый клип на песню «Остин».

Композиция – сингл для нового альбома певицы, презентация которого ожидается уже в ближайшее время. Героем клипа стал дворецкий Остин. Это один из запоминающихся героев игры "Homescapes" компании – разработчиком игры Playrix.

Клип уже появился на YouTube-канале Земфиры. Копирайт клипа выглядит так: "© 2021 земфира / playrix".

Правда, у дворецкого тут неожиданный амплуа. Клип страшненький, сделан в традициях триллера, но с неожиданной развязкой.

Интересно, что еще 1 апреля 2014 года была запущена информация, что "по мотивам одной из наших игр будет снят полноценный фильм! Более года назад к нам обратилось несколько известных деятелей отечественного кинематографа с предложением экранизировать Gardenscapes. Нам эта идея показалась очень интересной, и мы дали добро на написания сценария..." И вот - первоапрельская шутка сбылась.

Компанию Playrix вологжане считают вологодской. Владельцы ее, братья Бухманы, родились, учились в Вологде, здесь же создавалась компания. Сейчас братья входят в список богатейших людей мира. А компания-разработчик - одна из наиболее востребованных разработчиков мобильных игр.