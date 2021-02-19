Теперь не надо ехать в Москву за офтальмологической помощью!

Клиника «Визус Абсолют» оснащена всем необходимым оборудованием для проведения диагностики и лечения широкого спектра заболеваний и патологий глаза, в том числе: катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки, рефракционных нарушений зрения.

За два года прооперировано свыше 2000 человек. Большинство - жители Вологды и Вологодской области, но приезжали лечиться и пациенты из Ярославской, Архангельской, Мурманской областей.

В «Визус Абсолют» работают специалисты высочайшего уровня. Наши врачи понимают ценность хорошего зрения, конечный итог их работы положительно оценивают как профессионалы, так и довольные пациенты. Глазная клиника «Визус Абсолют» вошла в ТОП-10 лучших частных клиник Вологодской области по версии портала Продокторов https://prodoctorov.ru/vologda/. И получила награду в номинации «Лучшее предприятие 2020» по версии национального рейтинга качества товаров и услуг «Звезда качества».

Возглавляет организацию Александр Олегович Мурашев, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) и Американской академии офтальмологии (ААО). Основные направления его работы: эксимерлазерная хирургия, лазерное и хирургическое лечение переднего отдела глаза, рефракционная хирургия при удалении катаракты и прозрачных хрусталиков.

3D-визуализация и многое другое!

По оснащенности вологодская клиника не уступает крупным офтальмологическим центрам Москвы, все оборудование соответствует современным мировым стандартам.

В «Визус Абсолют» установлен хирургический комплекс 3D-визуализации «NGENUITY – VERION» от американской компании «Alcon».Использование 3D-системы визуализации «NGENUITY» в хирургии катаракты дает ряд преимуществ по сравнению с традиционной современной микрохирургией. Аппаратура помогает хирургу с микроскопической точностью достигать необходимого результата.

Система интраоперационной навигации «ZeissCalisto eye» - диагностический модуль, который позволяет рассчитать дополнительные параметры глаза, спрогнозировать ход операции и выстраивает на изображении с камеры дополнительную реальность.

Для лазерной коррекции зрения применяется уникальный лазер «MEL 90» ведущего мирового производителя — немецкой компании «CarlZeiss». Аппарат оснащен двойной системой слежения. Лазер перемещается по зрачку с учетом микродвижений глаз. В MEL 90 закладывают данные кератотопографии пациента, план необходимой коррекции получается предельно точный. С ним операции эффективны даже в очень сложных случаях.

Диагностика в «Визус Абсолют» не менее совершенная. Например, с помощью оптического биометра IOLMaster 700 всего за полминуты измеряются все геометрические и оптические параметры глаза! Внутриглазное давление измеряется бесконтактно. А фундус-камеры дают возможность получать четкое изображение пространства глазного дна. Они незаменимы при диагностике и лечении глаукомы и многих других заболеваний глаз. Оптическая когерентная томография позволяет «посмотреть» все слои сетчатки и зрительного нерва, оценить их функции - чтобы уже на ранних стадиях, пока еще заболевание явно не проявило себя, предупредить его, определить способы лечения и спрогнозировать результат.

Хорошее зрение с комфортом!

«Визус Абсолют» обеспечивает своим пациентам безопасность и комфорт на всех этапах лечения. Результат, как правило, превосходит ожидания: зачастую зрение начинает восстанавливаться непосредственно в день хирургического вмешательства, а ощутить полученный эффект в полной мере удаётся через 1-2 месяца. Микрохирургия глаза – наиболее эффективная, а зачастую единственная процедура по лечению целого ряда офтальмологических заболеваний. При этом современная офтальмохирургия – это практически безболезненный процесс! Все операции проводятся амбулаторно, под местной капельной анестезией. Это «хирургия одного дня».

Преимущества Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют»

- Отсутствие очередей

- Невысокие цены

- Международные стандарты хирургии

- Положительные результаты лечения.

Приглашаем Вас посетить нашу клинику по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.13.

Записаться на прием можно по телефону регистратуры: 8 (8172) 33-36-36; 33-36-34, +7 (981) 501-03-03

Сайт клиники: www.vizus-absolut.ru, Instagram: @vizus_absolut (16+)

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