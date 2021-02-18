Жена рожает: растерянный водитель нарушил ПДД на глазах у полиции

Сотрудники ГИБДД помогли супругам в сложной ситуации Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Под Вологдой на 20 километре федеральной трассы А-114 иномарка опередила экипаж ДПС прямо под знаком «Обгон запрещен». Машина спешила в сторону областного центра. Инспекторы заинтересовались нарушителем и подали звуковой сигнал об остановке.

Из Фольксваген Поло выбежал обеспокоенный мужчина. Он рассказал, что в автомобиле преждевременно рожает жена, а в городе он не ориентируется. Сотрудники ГИБДД вошли в положение и предложили сопроводить супругов до роддома. Ситуация оказалась экстренной - под угрозой была мать и ребенок.

С включенными проблесковыми маячками родителей довезли до места назначения. Будущая мама находится под наблюдением врачей, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.