Над Вологдой у военного самолета отказал двигатель

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Под Вологдой на аэродром у поселка Федотово около половины девятого утра 14 февраля пошел на аварийную посадку военный самолет. Пресс-служба Северного флота сообщила, что у Ту-142 отказал один из четырех двигателей. В ходе экстренного приземления никто из экипажа не пострадал. На место ЧП прибыли 29 человек личного состава спецслужб и 11 единиц техники.

Военный самолет выполнял плановый полет, когда сработал датчик неисправности двигателя. Причины поломки выясняются. Командир самолета вернулся на аэродром вылета.

Ту-142 - российский дальний противолодочный самолёт, применяющийся для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы и для поиска и слежения за атомными подводными лодками. Есть различные модели самолета, например Ту-142МЗ развивает скорость до 855 км/ч, длина разбега 2,3 километра. Российская федерация имела на вооружении в 2018 году двенадцать Ту-142МК/МЗ и десять Ту-142МР.

В километре от поселка Федотово расположен военный аэродром Кипелово или Вологда-18. Позывной аэродрома — «Дремучий». Туда и приземлился самолет с неисправностью.