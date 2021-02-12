61-летняя Лиля Михайловна из Шексны смогла отсудить у управляющей компании моральную и материальную компенсацию за сломанную на скользком тротуаре ногу. Женщина поскользнулась еще в январе 2020 года во дворе дома № 5 на улице Социалистической. Лед на придомовой территории не удосужились посыпать песком или сколоть дворники. У пострадавшей диагностировали перелом правой лодыжки. В тот же день ей наложили гипс.Женщина обратилась в суд с иском к управляющей компанией ООО «Благоустройство» и администрации городского поселения Шексны. Пенсионерка потребовала возместить ей материальный и моральный вред за потерянное здоровье. Ее лечили почти полгода, а последствия травмы сказываются и по сей день.Представитель администрации с требованиями не согласилась, а представитель УК указала, что доказательств падения именно у дома №5 не предоставлено. Однако, суд принял во внимание, что показания дали свидетели инцидента, представлены и другие материалы дела.По договору управления домом, управляющая компания в холодный период обязана посыпать для собственников придомовую территорию песком или смесью песка с хлоридом, очищать территорию от наледи и льда 1 раз в сутки. Суд пришел к выводу, что обслуживающая организация не выполнила свои обязанности, что повлекло травму пенсионерки. В пользу Лили Михайловны взыскали с УК компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, расходы на лекарства на 412 рублей 40 копеек и почтовые расходы на 339 рублей 50 копеек. Требования к администрации Шексны остались неудовлетворенными.Управляющая компания в ответ подала апелляционную жалобу, однако суд ее не поддержал. Решение вступило в законную силу, сообщила пресс-служба областного суда.