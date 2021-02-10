9 февраля ушел из жизни вологодский актёр и режиссер Анатолий Михасик. Ему было 76 лет. Как сообщала \\"Комсомолка\\", он более месяца сражался с ковидом, проходил лечение в вологодских моногоспиталях.В эти грустные дни артисты драматического театра вспоминают случай, который говорит о даровании, убедительности Анатолия Ивановича. Приведем его целиком:\\"С его супругой, актрисой театра Ниной Николаевной Скрябковой, они поставили спектакль по известной пьесе «Скамейка» А. Гельмана – «Сколько заплатить, чтобы ты молчала?». В театр обратилась строительная организация с просьбой дать у них концерт к юбилею, а актеры вместо концерта предложили свою «Скамейку». Прораб засомневается: не надо, у меня простые работяги, не поймут, просто встанут и уйдут. Александр Иванович сказал: как уйдут, мы прекращаем играть и тоже уходим. Начали играть. Один мужик встал и вышел, потом второй, третий. Актеры начали волноваться. Потом вдруг первый возвращается, за ним второй, третий – они, оказывается, так переживали, что выходили покурить. Анатолий Иванович с Ниной Николаевной доиграли до конца, и им устроили бурные овации...\\"Помимо основной работы в театре Анатолий Иванович более 30 лет был художественным руководителем вологодского любительского театра «Визави» при ДК «Речник». Анатолий Михасик охотно откликался на приглашения поучаствовать в различных творческих проектах будь то чтение сказок для детей на «Чудо радио» или съёмки в клипе российско-американской группы Privet Earth, сообщает newsvo.ru.Как сообщает ТЮЗ, панихида состоится в четверг, 11 февраля, в 12:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене по адресу: Вологда, улица Первомайская, 12.– Приносим свои извинения, но в связи с опасной эпидемиологической обстановкой, собраться всем, чтобы помянуть папу невозможно. Он 40 дней мужественно и мучительно сражался с ковидом, мы не хотим никого подвергать такой опасности. Мы найдём возможность всем, кто знал и любит Анатолия Михасика, собраться, чтобы вспомнить его, как только это будет возможно и безопасно. Не важно, будет ли это 9-й день, 40-й или его День рождения. Мы сообщим, – пишет на своей странице в социальной сети \\"ВКонтакте\\"дочь актера Александра Михасик.