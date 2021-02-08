На станцию Вологду прибыл необычный музей - Поезд Победы

Сайт поездпобеды.рф

- Фото: Правительство Вологодской области

«Поезд Победы» приехал в Вологду. Это первая в мире выставка в передвижном составе, которая представляет собой ретроспективу времен Великой Отечественной войны. «Поезд создан в честь 75-летия Великой Победы и является завершающим проектом Года памяти и славы. Его цель - показать, что было 75 лет назад, - рассказывает координатор проекта Сергей Лукша. - Мы постарались воссоздать всю эту эпоху, показать судьбы людей».

Поезд Победы, прибывший в Вологду, это восемь вагонов, каждый из которых символизирует определенный период 1940-х годов. Экскурсия - это рассказ о тех далеких, тяжелых и героических годах машиниста Лидии. Прототипом ее послужила Елена Чухнюк — машинист паровоза, работавшая в годы Великой Отечественной войны. Передать атмосферу далеких времен помогают спецэффекты: 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов. Благодаря звуковому и световому эффекту посетители могут услышать воздушные бои, танковые атаки, взрывы. Для каждой зоны - своя музыка.

- Фото: Правительство Вологодской области

Первый вагон погружает посетителей в довоенные годы: время надежд, планов на светлое будущее, наверное, всех советских семей. Жизнь круто изменилась 22 июня 1941 года. Во втором вагоне у пассажиров вместо книг и рыбацких удочек в руках винтовки. Здесь же воссоздана сцена заполнения молодыми солдатами смертного медальона. После посетитель выставки проходит через окопы на фронте, санитарный вагон и зону «Наука».

- Фото: Правительство Вологодской области

Затем экскурсант попадает в банно-прачечный состав, штабной вагон и вагон, который движется в блокадный Ленинград. Самый страшный вагон - с инсталляцией концлагерей. В таких товарных вагонах перевозили миллионы военнопленных. Часто это была их последняя дорога. И это была мука: без еды и питья, здоровые вместе с больными, в тесноте, духоте или страшном холоде. Завершает экспозицию трофейный вагон, где показан май 1945 года. На таком кто-то из победителей вернулся домой. Люди радуются, ликуют, не подозревая, сколько тяжести и горечи встретится им на пути: послевоенный голод, нужно восстанавливать страну из руин...

- Фото: Правительство Вологодской области

Экспозицию связывают герои - молодая пара. В первом вагоне это беззаботные молодые люди, в последнем – это супруги, которые много видели, много пережили, это читается по их лицам.

Впервые поезд Победы отправился из Москвы осенью 2020 года. Музей на колесах за несколько дней пос