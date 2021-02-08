Космическая красота возникла изо льда в Череповце

Победитель конкурса, работа «Дыхание Вселенной»

В Череповце на площади Молодежи завершился IX фестиваль ледовых скульптур. В 2021 году конкурс решили посвятить 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Теперь 18 удивительно тонко исполненных фигур радуют череповчан каждый день: космонавты, Белка и Стрелка, летательные аппараты, звезды, планеты и целая вселенная во льду! Жители и гости города оказались поражены мастерством художников. Череповецкому фестивалю прочат долгое будущее. Жаль век скульптур из воды недолог!

-

В конкурсе приняли участие 17 команд из разных регионов РФ и даже команда из Беларуси. Дети познакомились с основными вехами в истории покорения космоса и многие не на шутку заинтересовались этой темой. Взрослые вспомнили времена, когда страна была первой в мире в освоении звездных пространств.

Победителями стала смешанная команда «Петарда» с участниками из Санкт-Петербурга, Тарногского Городка и Тюмени. Хотя в череповецком конкурсе они приняли участие впервые, состав оказался внушительным: скульпторы-монументалисты, Члены Союза Художников России, участники и неоднократные призёры Российских и Европейских Международных Фестивалей - Ирина Алимурзаева, Виталий Попов, Александр Скареднов. Их скульптура «Дыхание Вселенной», где девушка-вселенная вращает дыханием планеты, никого не оставила равнодушным.

Фотографии со страницы мэра города

Местные жители боятся, что на такие мастерские работы могут положить зуб вандалы. В прошлом году пьяные студенты разбили скульптуры, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, и даже сняли это на видео. Их отчислили, выставили внушительный счет, завели уголовное дело. Молодые люди долго просили прощения... В этом году на площади Молодежи круглосуточно работают видеокамеры, за порядком следят правоохранители, вокруг фигур выставили ограждения.

-

-

-

-

-

-

Фото Вологда Регион