Стали известны причина и обстоятельства смерти Владимира Воропанова

Владимир Воропанов - Почетный гражданин города Вологды. Фото: Нина Авдюшкина ВКонтакте.

Стали известны причины смерти Владимира Воропанова. Он умер из-за коронавирусной инфекции в вологодском моногоспитале. В последнюю ночь его перевели в реанимацию.

Напомним, 5 февраля "Комсомолка" сообщила о смерти Владимира Воропанова, возглавлявшего Вологодскую областную картинную галерею 37 лет. В его трудовой книжке была лишь одна запись.

О причине смерти сообщает писательница, журналистка Нина Авдюшкина на своей странице "ВКонтакте", общавшаяся до последних дней с Владимиром Валентиновичем.

"Сегодня ночью ушел из жизни Владимир Валентинович Воропанов! Очень больно,- пишет она. - Неделю пролежал в моногоспитале на Советском! В четверг созванивались. Все было без изменений. Хотели созвониться в выходные. С утра раздался звонок мобильного. Двоюродный брат. Сказал, что ночью Володе стало плохо, перевели в реанимацию и все..."

Владимиру Воропанову было 66 лет.