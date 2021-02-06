Знаменитый юморист из "Аншлага" был замечен в Великом Устюге

Николай Лукинский в Великом Устюге. Фото: "На Валге", "ВКонтакте".

В Великом Устюге был замечен известный юморист Николай Лукинский. Он приехал к Деду Морозу не для концертов. А остановился в гостиничном комплексе «На Валге», который находится в центре города. Паблик гостиницы и опубликовал фото заслуженного артиста России, актер театра и кино, сделанное в холле.

Как сообщают отельеры, Николай в Великом Устюге проездом, впереди еще десятки концертов и новых городов. А пока артист в зимней сказке - на родине Деда Мороза!

Напомним, Николай Лукинский сразу стал знаменитым и любимым россиянами после номера с чулком на голове. Его чернокожий персонаж произнес фразу, которую любят повторять до сих пор: «С Новым годом! Пошел на фиг!».

Популярный юморист гордится любовью публики и званием заслуженного «Негра России». Именно номер с надетым на голову чулком в первую очередь ассоциируется у зрителя с Лукинским. Благодаря телевидению он стал широко известен. Ведь еще в далеком 1995 году он появился на телевидении в программе Лиона Измайлова «Шоу-Досье», с 1997 года - в программе «Аншлаг» и до сих пор является популярным героем передачи Регины Дубовицкой. А многие помнят Лукинского по телепрограмме «Дело в шляпе» - он был ведущим.

Знаменитость оказался прост в общении - по крайней мере, в просьбе "сфотографироваться" он не отказал.