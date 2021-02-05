Скандальная лекция в вологодской школе о Навальном попала в интернет

Митинги недовольства прошли по всей стране Фото: REUTERS

4 февраля в школе №5 города Вологды для учеников старших классов учитель провел лекцию, которая попала в интернет и вызвала самые разные отклики.

Преподаватель ОБЖ рассказал несовершеннолетним, почему не стоит ввязываться в мирные протесты, посвященные народному недовольству и освобождению Алексея Навального. Аудиозапись урока передала в СМИ родственница школьницы. Как рассказал портал NewsVo, директор учебного заведения, депутат гордумы Светлана Разина подтвердила, что такая беседа имела место.

Педагог неформально, горячо и с использованием интересных оборотов пояснил подросткам, что запад дышит россиянам в спину, Навальный — лишь «пешечка в чьей-то игре», все происходящее профинансировано, а выползшие на митинг школьники — лишь бесплатный бонус для злодеев. При этом несмышленые ученики могут сломать себе жизнь и не поступят в вузы из-за приводов в полицию. Слышно, как дети на лекции сдавленно хихикают.

"А Навальный-то кто такой?", — мужчина переходит на крик. "Политик!", — отвечает девушка. "Какой нахрен он политик? Жириновский — политик! А этого засранца, извините меня, я даже не слышал, что такой существует на белом свете, пока в защиту его акции не начали устраивать".

Напомним, Алексей Навальный не первый год ведет свою политическую карьеру и еще в 2013 году занял 2 место на выборах мэра Москвы и получил 27,24 % голосов избирателей, уступив Сергею Собянину.

Мужчина задал детям немало вопросов: "Какие из вас политики? Ты даже голосовать не имеешь права еще пока. Какой ты политик, нахрен? А лезете в политические дела? Смысл?", — срывается на крик педагог. (Политик — это лицо, профессионально занимающееся политической деятельностью, - прим. ред..)

"Гражданская позиция!", — пищат ученики.

"Какая оппозиция у тебя? Вы только себе дерьма можете хряпнуть как можно больше. Оппозицию я могу сделать, потому что я взрослый человек", — подводит итог мужчина.

На данный момент ожидаются комментарий от управления образования по данному инциденту. Детей, по-видимому, пытаются оградить от участия в несанкционированных акциях. Со следующего года в средних учебных заведениях РФ собираются учредить должность советников директоров школ по воспитанию. В их задачи будет входить обсуждение со школьниками политических тем и протестных акций.

Прокурорскими работниками ведутся проверки работы подобного направления. Например, в пресс-релизе областной прокуратуры говорится, что при прокурорской проверке школы №27 Череповца (из-за вспышки кишечной инспекции), администрации было выписано представление, в котором, в частности, указано: "Не проводятся в необходимом объеме мероприятия, способствующие воспитанию толерантности к людям с различными взглядами, по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму, противодействию распространению криминальной субкультуры среди молодежи, вовлечению их в деструктивные движения..."