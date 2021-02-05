Осужденные из череповецкого СИЗО создали парк снежной техники

Самосвал "БелАЗ" - работа осужденных Фото: УФСИН по Вологодской области

Осужденные Череповецкого следственного изолятора №3, отбывающие наказание в хозотряде, поучаствовали в конкурсе снежных фигур. И у них получилось замечательно!

УФСИН ежегодно проводит творческий конкурс, а в этом году конкурсанты постарались на славу и своими работами удивили многих вологжан. Пресс-служба ведомства сообщила, что подготовка началась еще в декабре. Ответственные участники разделились по ролям: любители физического труда таскали снег, художники создавали эскизы, скульпторы с помощью различных инструментов вырезали 3-D фигуры, а дизайнеры придавали фигурам цвет гуашью и акварелью.

Глобус

Чудесный бык

Тематика заранее задана не была, поэтому осужденные выбирали темы по душе. В основном, на территории учреждения возникли скульптуры различной техники: кропотливо выполненный трактор, танк, самый большой грузовой самосвал «БелАЗ», локомотив с углем, ВАЗ-2101 «Жигули» - в народе «копейка». СИЗО теперь украшает черный бык - символ 2021 года, и глобус. Все участвовавшие в творческом конкурсе были поощрены руководством учреждения.

Правоохранители отметили, что подобное мероприятие - часть воспитательной работы. В процессе коллективной работы над заданием раскрывается творческий потенциал, формируется уважительное отношение к людям, обществу, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, повышается образовательный и культурный уровень, формируется здоровый морально-психологический климат.

Трактор

"Копейка"