Работы на крупнейшем детском саду Вологды ведутся по графику

Это уже восьмой новый детский сад за последние годы. Фото: администрация города Вологды

Строители приступили к кирпичной кладке на важном для Вологды объекте - детском саду на улице Народной.

На стройке побывал мэр города Сергей Воропанов. Фото: администрация города Вологды

Подрядчик начал работы по возведению первого этажа детского сада на ул. Народной. Это самое крупное дошкольное учреждение в Вологде рассчитано на 420 мест. Проект детского сада взят из реестра экономически эффективных проектов Министерства строительства РФ. Дошкольное учреждение будет состоять из двух блоков, связанных между собой наземным переходом. В детском саду сформируют 18 групп: на первом этаже для малышей ясельного возраста, на втором и третьем – для более старших детей. В здании будет бассейн, спортивный зал с современным инвентарем, актовый зал со сценой.

На объекте побывал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Строительство идет четко по графику. Фото: администрация города Вологды

«Это уже восьмой детский сад, который мы строим в Вологде за последние 3 года, - сообщил Сергей Александрович. - Благодаря поддержке губернатора Олега Кувшинникова, город вошёл в нацпроект «Демография». Детские сады, а теперь и школы, строим по федеральной программе и работы идут за счет средств федерального, областного и городского бюджетов..."

По словам мэра города, подрядчик работает в соответствии с графиком, нарушений не выявлено. "Будем контролировать работы и в дальнейшем, чтобы детский сад открылся в установленные сроки", – заверил Сергей Воропанов.

Контракт на проведение работ заключен с компанией «Горстройзаказчик». На строительство объекта выделено 409 млн рублей. Работы должны быть завершены до 30 октября 2021 года.

«Сейчас доделываем фундамент, остались последние блоки, также монтируем плиты перекрытия подвала. Стартовала кирпичная кладка стен, эти работы мы планируем закончить до конца весны. Сейчас на кладке работает три бригады. Будем стараться укладываться в график», – прокомментировал представитель подрядной организации Максим Самохин.

Сейчас на объекте трудятся 25 человек и спецтехника: три крана, два самосвала, экскаватор, трактор, миксер с бетоном. Параллельно ведется работа по подключению к инженерным коммуникациям.

«Наш район активно застраивается, на месте бывших деревянных двухэтажных домов строятся многоэтажки...Поэтому детский сад, тем более такой большой, нам нужен. Активисты ТОС контролируют проведение работ, строители работают нормально, все наши пожелания учитывают», – рассказала председатель комитета ТОС «Ковырино» Наталья Колыгина.

Напомним, в 2020 году начали работу два новых детских сада на улицах Возрождения и Граничной, на 350 мест каждый. Сейчас продолжается строительство дошкольного учреждения на ул. Ярославской на 220 мест, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.