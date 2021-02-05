Детский сад "Воробушек" поплатился за испорченную дошкольником машину

Место происшествия Фото: Яндекс. Карты

В Вологде прошел суд по делу о 3-летнем мальчике, который во время прогулки повредил автомобиль. Инцидент произошел 27 марта на территории Детского сада №3 "Воробушек", филиал которого расположен в жилом доме на Гагарина, 82а.

В тот злополучный день вологжанин услышал сигнализацию автомобиля Opel Astra и вышел на улицу, где увидел повреждения крыши и капота своей "ласточки". У забора детского учреждения бегали малыши, поэтому он обратился к воспитательнице. Женщина объяснила, что просила ребят так не делать, но было поздно. На место происшествия вызвали мать 3-летнего мальчика. По словам мужчины, сначала воспитательница была не против сама возместить ущерб, но позже сказала, что денег у нее нет. Сумму тогда назвали намного меньше, чем впоследствии оказался реальный счет. Официально на ремонт автомобиля понадобится 30 123 рубля.

Мать мальчика рассказала, что изначально была готова покрыть половину ущерба. Однако через какое-то время педагог отказалась выплачивать свою половину, а в одиночку женщина возмещать ущерб не захотела. Представитель детского сада на суде сообщил, что истец сам виноват, ведь он оставил на длительную стоянку автомобиль рядом с учреждением, чем нарушил правила ПДД. Мировой судья посчитал доводы необоснованными, ведь за забором долгое время находится стихийная парковка, на которую никто не жаловался ранее.

Суд принял решение взыскать с детсада "Воробушек" в пользу автолюбителя затраты на ремонт и на техническую экспертизу. Правовых оснований для взыскания предъявленной суммы с воспитателя правоохранители не усмотрели, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.