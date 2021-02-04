В Вологоде была замечена рысь

Животное само нападать не будет, но контакт с ним может быть опасен

В областной столице местные жители пожаловались на крупную кошку, разгуливающую по улицам микрорайона Прилуки. На прошлой неделе на улицах Мелиораторов и Никольская очевидцы с удивлением наблюдали за рысью или сервалом в ошейнике. Затем еще несколько человек увидели животное на ул. Никольская в этом микрорайоне.

Женщина описала свою встречу с "кошкой" в группе ТОС: "Ростом с небольшую собаку, уши торчком, хвост короткий. Ну, большой кот, лапы мощные. Залаял пес в 4 утра, я вышла посмотреть и поругать его. А тут метнулся зверь, тоже не сразу поняла, что рысь. Зверь метался у забора железного, поэтому я хорошо его рассмотрела. Потом он перелез через рабицу и смылся. Ошейник показалось, что есть". Другая вологжанка тоже рассказала, что видела рысь. Кроме того, пропала собака, а дети после этого боятся выходить на улицу. Раньше висело объявление, что у одного из жителей пропала рысь, однако беглеца нашли.

Специалисты Облохотдепартамента сообщили, что дикая рысь сама нападать на людей не будет, но в случае общения с ней можно получить травму. Рыси и сервалы запрещены для содержания в России (кроме случаев использования в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах) и подлежат конфискации, если они заведены позже начала 2020 года.

В конце прошлого месяца в Вологде удалось поймать нездоровую лису в Ковырино, сейчас она на лечении.

Если вы увидели подобных "экзотических" животных, сообщите в Облохотдепартамент по телефону горячей линии - 23-00-88, по телефону - 8-921-064-81-61 сотруднику отлова животных МЧС или в полицию - 112.