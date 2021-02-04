Вологжан просят помочь восставшему из мертвых лису

Фото из группы ТОС "Ковырино"

В Вологде в конце января удалось поймать лиса с облезлым хвостом. Животное очень болело, все тело было покрыто коростами вместо шерсти, а глаза и вовсе почти не открывались и гноились. Сначала очевидцы сообщили, что вероятно лис погиб, т.к лежал в сугробе и выглядел "не очень", однако тело найти не удалось. Спустя некоторое время рыжик "воскрес", его удалось поймать с помощью волонтеров Велес на территории детсада №6 у перекрестка Щетинина-Панкратова.

Дикое животное отправили на лечение и передержку в специальный вольер конного клуба «Двадцатый километр» - там есть специалисты, имеющие опыт работы с животными. На их территории проживает уже 27 лисиц, часть которых передали в том числе и московские зоозащитники.

Фото через неделю после поимки

Ветеринары сообщили, что лис болеет саркоптозом - это кожная болезнь, вызванная клещами. Лекарства подействовали, в том числе против блох и глистов. Лис стал бодрее, обрастает шерстью, глазам и коже стало лучше. Что будет с ним дальше пока неизвестно: его могут оставить жить в вольере или отправить в спеццентр, который подготовит животное к возвращению в дикую природу.

Волонтеры просят неравнодушных вологжан помочь с питанием лиса. Ему необходимы мясные обрезки, субпродукты, рагу. Желающим помочь страдальцу можно обращаться по телефонам: 8 (911) 533-53-34, 8 (931) 500-64-47.