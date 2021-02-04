В Вологде уложено 70% труб нового водовода в Южном микрорайоне

Процесс строительства продолжается Фото: администрация города Вологды

В областном центре проходит первый этап строительства нового водовода в Южном микрорайоне. Мэр Вологды 3 февраля проинспектировал ход работ, которые начались в ноябре прошлого года. Двухкилометровый магистральный водопровод диаметром 900 мм пройдет по Окружному шоссе от Возрождения до Областной детской больницы на Пошехонском шоссе.

Сергей Воропанов проинспектировал стройку Фото: администрация города Вологды

Срок службы труб - 50 лет. По данным подрядчика, рабочие выходят ежедневно, всего задействовано порядка 20 человек и 10 единиц техники. Директор ООО «Спецмонтажстрой» сообщил, что в местах пересечения с дорогами используется метод горизонтально-направленного бурения, что позволяет не портить асфальт.

Водовод поможет развить новые микрорайоны и подстрахует при авариях Фото: администрация города Вологды

Сейчас уложено 70% труб. Работы должны окончиться 31 марта. Водовод позволит развить строительство жилых домов в Южном микрорайоне. Также жители Осаново и Емельяново будут обеспечены более качественной водой. Кроме того, новый водовод даст возможность закольцовки: так, в случае аварий специалисты смогут переключить водоснабжение для ремонта.

Параллельно подрядчик готовится и ко второму этапу строительства: будет уложено 5 км труб от Пошехонского шоссе до улицы Конева. Стоимость второго этапа – 235 млн рублей при федеральном и областном софинансировании. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.