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В Вологде уложено 70% труб нового водовода в Южном микрорайоне

Работы на объекте стартовали в ноябре 2020 года, на первый этап потрачено 123 млн рублей
Евдокия САХАРОВА
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Процесс строительства продолжается

Процесс строительства продолжается

Фото: администрация города Вологды

В областном центре проходит первый этап строительства нового водовода в Южном микрорайоне. Мэр Вологды 3 февраля проинспектировал ход работ, которые начались в ноябре прошлого года. Двухкилометровый магистральный водопровод диаметром 900 мм пройдет по Окружному шоссе от Возрождения до Областной детской больницы на Пошехонском шоссе.

Сергей Воропанов проинспектировал стройку

Сергей Воропанов проинспектировал стройку

Фото: администрация города Вологды

Срок службы труб - 50 лет. По данным подрядчика, рабочие выходят ежедневно, всего задействовано порядка 20 человек и 10 единиц техники. Директор ООО «Спецмонтажстрой» сообщил, что в местах пересечения с дорогами используется метод горизонтально-направленного бурения, что позволяет не портить асфальт.

Водовод поможет развить новые микрорайоны и подстрахует при авариях

Водовод поможет развить новые микрорайоны и подстрахует при авариях

Фото: администрация города Вологды

Сейчас уложено 70% труб. Работы должны окончиться 31 марта. Водовод позволит развить строительство жилых домов в Южном микрорайоне. Также жители Осаново и Емельяново будут обеспечены более качественной водой. Кроме того, новый водовод даст возможность закольцовки: так, в случае аварий специалисты смогут переключить водоснабжение для ремонта.

Параллельно подрядчик готовится и ко второму этапу строительства: будет уложено 5 км труб от Пошехонского шоссе до улицы Конева. Стоимость второго этапа – 235 млн рублей при федеральном и областном софинансировании. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

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