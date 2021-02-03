Сотрудников двух колоний Вологодской области подозревают в хищении при госзакупке

Ущерб составил как минимум 120 тысяч рублей Фото: Управление ФСБ России по Вологодской области

Двух сотрудников УФСИН заподозрили в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

2 февраля с помощью УФСБ и подразделения собственной безопасности УФСИН в Соколе задержаны замначальника Центра трудовой адаптации осужденных Исправительной колонии №4 и бывшая начальница отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения колонии-поселения №7. Как стало известно, не так давно женщина ушла с занимаемой должности, но осталась работать в системе УФСИН.

Правоохранители предполагают, что, используя служебное положение, они украли два двусторонних электронных входных устройства стоимостью 120 тысяч рублей.

В 2019 году был заключен госконтракт на поставку металлических дверей на сумму 200 тысяч рублей между КП-7 и ИК-4. Однако, подозреваемые вовлекли в преступную схему знакомого бизнесмена, организовали с ним фиктивный госконтракт, в результате которого 120 тысяч рублей колония заплатила, а электронные устройства ею получены не были.

На данный момент под стражей содержится 31-летний заместитель начальника подразделения ИК-4. Вопрос об избрании меры пресечения бывшей 30-летней начальнице отдела КП-7 решается сегодня. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, устанавливается причастность подозреваемых к другим корыстным преступлениям.