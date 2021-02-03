Выжившего в аварии ребенка санавиация доставила в Вологду

Выжить малышу в столкновении с лесовозом помогло чудо. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области семья на легковом автомобиле попала под лесовоз.

Как сообщала "Комсомолка", ЧП произошло 2 февраля на востоке области, в Бабушкинском районе. Сегодня стали известны подробности трагедии. "Лада Гранта" двигалась по трассе Чекшино-Тотьма-Никольск. В 10:50 на 151 км автодороги они попали под КамАЗ.

ДТП произошло на трассе Тотьма-Никольск. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

По предварительным данным, 63-летний водитель лесовоза с трассы поворачивал налево, при этом не уступил дорогу двигавшейся навстречу "Ладе Гранте". Кабина легковушки была буквально подмята большегрузом. В легковом автомобиле с вологодскими номерами ехала семья. На месте погибли 35-летний водитель "Гранты" и его 32-летняя жена, которая сидела на переднем сидении. Пятилетний ребенок, находившийся на заднем сидении, получил тяжелые травмы, его госпитализировали в ближайшую районную больницу - в Тотьму.

Как сообщает ГИБДД, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Мальчик также находился без удерживающего устройства.

Лесовоз поворачивал и не уступил дорогу легковушке. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как сообщают местные жители, дорога перед аварией была прочищена. Однако на этом месте уже бывали аварии. Так, Ира Потылицына в соцетях пишет: "Какое-то проклятое место,у нас тут погибли родственники..."

После консультаций тотемских врачей с ведущими врачами областной больницы, учитывая состояние малыша, его решено было доставить в Вологду - есть подозрение на серьезную черепно-мозговую травму. В Тотьму вылетел специализированный борт, ребенок, оставшийся без родителей, был транспортирован в областную больницу.

Родители мальчика погибли на месте. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

«Ребенку окажут необходимую медицинскую помощь, сейчас его госпитализируют в Вологодскую областную клиническую больницу. Решение о переводе пострадавшего принято по результатам осмотра в Тотемской ЦРБ", - рассказал заместитель губернатора Антон Кольцов. Он выразил соболезнование родным и заверил, что для сделают для ребенка все возможное.

Как оказалось, у мальчика есть 9-летняя сестра, а также другие родственники, которые возьмут детей под опеку.