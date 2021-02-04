На Вологодчине появилась девушка - помощник машиниста электровоза

Фото: Лилия Сенченко "ВКонтакте"

Лилия Сенченко, пресс-секретарь Вологодского отделения СЖД, сообщила: "Сегодня впервые в новейшей истории вологжанка стала помощником машиниста электропоезда!"

Екатерине Парфеновой - 19 лет. Сегодня у нее первый самостоятельный рейс из Вологды в Буй.

Фото: Лилия Сенченко "ВКонтакте"

На железную дорогу она пришла не совсем случайно: девушка - из династии железнодорожников. А мечта стать машинистом была с детства. И такой случай представился: на обучение стали набирать девушек. Учеба, практика, экзамены, стажировка... И вот - волнительный день настал.

Екатерина уверена, что со временем сможет стать машинистом электропоезда. Она будет работать в электричках Вологда - Вожега, Вологда - Череповец и Вологда - Буй.

"Комсомолка" желает упорной девушке счастливого пути!