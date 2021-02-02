70% вологжан хотят приучить к спорту к 2030 году

На данный момент только 40% вовлечено в спортивную культуру

В муниципалитетах Вологодской области местные жители могут воспользоваться благами, предоставляемыми проектом «Народный тренер». Благодаря ему вологжане могут бесплатно заниматься физкультурой с тренерами.

По данным пресс-службы Правительства Вологодчины, региональный проект стал продолжением федерального «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Бесплатные занятия уже проходили в областной столице с 2020 года на объектах спортивной школы олимпийского резерва «Витязь».

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Начальник департамента физической культуры и спорта Вологодской области заявил, что к 2030 году планируется 70% населения привить любовь регулярным занятиям физкультурой и спортом.

"Сейчас каждую субботу в ФОКе проводится фитнес-зарядка, набрано четыре группы детей, которые занимаются подготовкой к сдаче норм ГТО. Есть группы по обучению детей плаванию. Как раз сегодня у нас новый набор: в течение двух месяцев проходит обучение, и далее дети могут пойти уже в спортивную секцию либо выбрать другой вид спорта. Большое внимание мы уделяем работе с ветеранами, для них организована группа по аквааэробике. Работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья, для этого в бассейне есть все условия. На базе «Орленок» проходят занятия по общей физической подготовке для всех желающих", - сообщает Сергей Фокичев.

О наборе в группы в Вологде можно узнать на сайте департамента физкультуры и спорта области, СШОР «Витязь» и их группах в соцсетях.

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Проект оказался очень популярен. Например, на акваэробику все места заняли всего за полчаса! Вологжане надеются, что проект будет расширен. С 2021 года в программе «Народный тренер» смогут поучаствовать и районы. Из областного бюджета выделены средства на занятия для 3600 человек. По состоянию на прошлый год, регулярно занимаются спортом 40% вологжан.

В этом году в Вологде и Череповце планируется установить четыре площадки для уличных занятий - воркауты, там же будут проводить занятия с профессиональными тренерами.

От жителей Вологды поступали предложения о постройке высокого безопасного скалодрома, так как множество местных талантливых молодых спортсменов ограничены в своих успехах из-за невозможности заниматься в достойных условиях. Будем наблюдать, как сложится ситуация.