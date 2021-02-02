На Вологодчине завершено расследование убийства беременной женщины и маленькой дочери

Убивший рассказал следователям, как все произошло Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Следственные органы Вологодской области завершили расследование уголовного дела, которое потрясло всю Россию. 25-летний Константин Капустин обвиняется в убийстве 5-летней падчерицы и беременной 30-летней красавицы-жены, которое было совершено в ночь на 3 сентября 2020 года. Теперь его дело рассмотрят в суде. Известно, что мужчина работал пожарным и женился незадолго до трагедии, а семья выглядела благополучной.

С виду благополучный дом, в котором произошла трагедия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Изначально сообщалось, что в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района Вологодчины произошел страшный пожар: в двух сгоревших комнатах частного дома обнаружены останки местной жительницы и ее дочери. Криминалисты заинтересовались инцидентом: казалось, что жертвы могли погибнуть еще до пожара. На их телах виднелись ножевые раны!

Правоохранители заподозрили хозяина дома - тогда он написал явку с повинной. А потом, поняв, что ему грозит пожизненное, задержанный выпрыгнул из окна второго этажа райотдела полиции и скрылся прямо в наручниках. Ударившегося в бега вологжанина объявили в розыск. Местные жители сдали беглеца - он прятался в бане деревни Березовая Гора, что в 16 км от райцентра. Фигурант и тут не собирался сдаваться: как запахло жареным, кинулся к лесу и пытался укрыться в водопропускной трубе под автомобильной дорогой. Но полицейским удалось его найти.

Фото: КичГородок Онлайн ВКонтакте.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила беременность погибшей - около 10 недель. Специалисты сообщили, что женщина получила не менее 6 ножевых ранений. Ее 5-летняя дочь, как оказалось, вставшая на защиту матери, получила не менее 18 ударов ножом. Кроме того, девочка была еще жива, когда отчим поджег дом.

Убивший рассказал следователям, как все произошло Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Как сообщалось ранее, во время совершения преступления мужчина был пьян, хотя обычно не злоупотреблял. Мужчина на видео рассказывает следователям, что в тот злополучный вечер он явился домой, не поздоровался с домашними, они ему тоже ничего не сказали, но он "спонтанно взял на кухне самый большой нож..." Произошедшее помнит плохо, но в память впечаталось нанесение жене удара ножом в правую часть шеи так, что брызнула кровь. Дочь начала "прыгать", защищая маму, а он стал "отпихивать" ее от себя. На видео он заявляет, что не помнит, что наносил девочке удары ножом. Когда понял, что жена мертва, то перетащил труп в багажник, но в три часа ночи перенес обратно в дом. Позднее облил тело и дом горючим и поджег:"Повалил черный-черный дым".

Теперь уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Вологодской области.