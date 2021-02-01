Вологодчина заняла 12 место по надою молока в России

2 место по Северо-Западу

Замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков представил регион на XII Съезде Национального союза производителей молока. На ежегодной встрече производителей и переработчиков молока, научно-исследовательских организаций, представителей власти подвели итоги за 2020 год.

Участники обсудили перспективы развития молочного животноводства в изменившихся экономических условиях, меры государственной поддержки и другие важные вопросы. Минсельхоз России отметил положительную динамику: в 2021 году производство молока по России ожидается на уровне не менее 32,6 млн. тонн. Рост надоев планируют обеспечить за счет создания высокоэффективной кормовой базы и сбалансированности кормовых рационов, внедрения инновационных технологий содержания животных, активного использования генетического потенциала молочного стада.

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Напомним, недавно стало известно о массовой гибели вологодских коров, которых заботливые собственники кормили раз в три дня, а работникам зарплату и вовсе не платили. Власти долго не вмешивались, пока СМИ и сочувствующие в соцсетях не подняли шумиху. Осенью 2019 местные жители сообщили, что больную страдающую корову бросили умирать прямо на улице в колхозе Заря, что под Марфино. Периодически фермы вообще сгорают вместе с животными: в апреле 2019 20 коров погибли. В конце 2010 коровы погрязли в экскрементах в колхозе в Стризнево, руководитель в ответ жаловался на отсутствие денег. В 2018 году вологжан собирались накормить мясом сдохшей коровы.

Замглавы Вологодчины доложил, что в прошлом году производство молока составило 586,3 тыс. тонн. Это максимальный показатель за 27 лет и +4,6% к 2019 году. По валовому надою молока в сельхозорганизациях область заняла 2 место по СЗФО (победителем стала Ленинградская область) и 12 место по РФ. По продуктивности коров достигнут исторический рекорд: 7969 кг (+389 кг, или 5,1% к 2019 году) - это выше среднего по России на 18%. В последнюю пятилетку 114 хозяйств провели строительство, реконструкцию либо модернизацию. Введено в эксплуатацию 43 новых объектов на 40 тыс. голов КРС, инвестировано порядка 5 млрд. рублей. Информация поступила от пресс-службы Правительства области.