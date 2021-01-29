В ближайший месяц на Вологодчину прибудут 72 500 доз вакцины Спутник V

Планируется привить 546 503 вологжанина Фото: Правительство Вологодской области

На заседании оперативного штаба Правительства области Губернатор рассказал о ситуации с вакцинами в регионе. Прививочная компания будет проходить в соответствии со специально разработанной математической моделью. Она позволит в автоматическом режиме рассчитывать объем иммунизации населения в зависимости от поступления вакцины на территорию региона.

На сегодняшний день на Вологодчину прибыло 3842 дозы вакцины Спутник V. На базе медорганизаций развернуто 14 прививочных пунктов: два в Вологде, три в Череповце и девять в центральных районных больницах. Выполнено 3115 прививок.

Как сообщает Министерство здравоохранения, в январе-феврале в Вологодскую область должны поступить 72500 доз препарата. Рефрижератор с поставкой в 7200 доз выехал в регион вчера - вакцины отправятся на 42 прививочных пункта, которые откроют с 1 февраля.

Первыми привьются специалисты с "профессиональным" риском, из них половина медработники, еще 16,7% сотрудники образовательных и социальных учреждений.

В последние полмесяца иммунизируются вологжане старше 60 лет и хроники. Вскоре планируется привлечь к массовой вакцинации и работников промышленных предприятий. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, по номеру «122» регионального колл-центра, а также по телефонам медицинских учреждений.

Как сообщила замгубернатора Лариса Каманина, курирующая вопросы здравоохранения, стоит задача привить 60% взрослого населения - это 546 503 человека. Число прививочных пунктов будет возрастать.

Есть две предполагаемые даты окончания массовой прививочной кампании: 19 июля и 24 мая. Даты зависят от того, какая вакцина будет поступать в регион: которой необходимы специальные рефрижераторы с температурой -18°C или другая, с режимом хранения +2 до +8°C. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.