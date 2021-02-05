Художника с мировым именем похоронили на Вологодчине

Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник.

На Вологодчине простились с российским художником-авангардистом, основателем русского неоэкспрессионизма и постсупрематизма Виктором Казариным. Он скончался первого февраля на 73-м году жизни в Москве. Но свой последний приют художник с мировым именем нашел на Кирилловской земле.

Последние 30 лет они с супругой все лета проводили на Вологодчине, в красивейшем месте мира - в селе Ферапонтове.

Как рассказала супруга художника Лидия Андреевна, Виктор с радостью писал местные пейзажи и ферапонтовских людей. "Знаете, он всех очень любил и просил, чтобы его похоронили именно здесь, и меня потом рядом с ним…" - сказала женщина во время прощания с

Любовь художника к местным жителям была взаимной. Его портреты есть у многих жителей, чуть ли не в каждом доме. Многие ценят Виктора Казарина за простоту и мудрость, за разговоры, которые вел Виктор Семёнович. "Пять минут общения с этим человеком – и на мир собеседник смотрит совсем другими глазами",- свидетельствует Мария Хаустова, пресс-секретарь Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Редакция выражает соболезнование родным и близким Виктора Казарина.