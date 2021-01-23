Мэр Вологды предложил благоустроить речку Золотуху

Берега планируют превратить в рекреационные зоны Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды предложил облагородить берега реки Содемы (также известной как Золотуха). Сергей Воропанов рассказал на личной страничке в соцсети, что ознакомился с комментариями под постом о приеме заявок на голосование за общественное пространство по программе Комфортная городская среда на 2022 год и не увидел там идеи благоустройства одной из центральных рек города.

Речка Золотуха на карте города Фото: Google

Напомним, предложения принимались до 20 января. С 22 по 26 января состоятся общественные обсуждения, после чего с 8 по 10 февраля состоится онлайн-голосование на официальном сайте Администрации.

Ситименеджер заметил, что территория рядом с Золотухой может стать живописным местом отдыха, если начать контролировать стоки, провести ремонт ливневок и локальных очистных сооружений. 2021 год объявлен годом экологии в Вологде. Речка течет через весь центр города, а вокруг нее образуются зоны отчуждения - кусты, крутой склон. Тем не менее, около стадиона Динамо есть мостик через водоем - это место давно облюбовали уточки, а вологжанам нравится их подкармливать.

Одна из центральных рек Вологды Фото: администрация города Вологды

По словам мэра, территория реки вошла в варианты развития территории города, и сейчас над мастер-планом работают архитекторы. Планируется создать места для активного отдыха и рекреационные зоны. Рассматривается возможность привлечения к проекту предпринимателей.