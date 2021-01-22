В Череповец доставят 30 тонн льда для скульптур

Фото поставщика льда Сергея Халезова

В Тарногском районе готовят блоки льда для всероссийского конкурса ледовых скульптур, который пройдет с 4 по 7 февраля в Череповце на Молодежной улице. Сейчас из Климовского озера вырезают 30 тонн заготовок. Поставка намечена на 3 февраля.

Поставщик льда Сергей Халезов рассказал, что сначала водоем размечают, потом выпиливают лед и вытаскивают его клещами. Посылку повезут на обычном «длинномере» - главное плотно установить блоки. Фотографии процесса напоминают кадры из мультфильма "Холодное сердце", где один из главных героев был рубщиком льда.

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В этом году фестиваль посвящен тематике космоса - 60-летию первого полета Гагарина. Участники будут 3 дня трудиться над своими работами, а 7 февраля с 12 до 15 часов жюри назовет лучших мастеров необычного конкурса.

Напомним, в прошлом году фестиваль был посвящен Великой Отечественной войне. Закончился он печально - группа подвыпивших студентов ночью разбила 25 скульптур и сняла это на видео. Ущерб был оценен в 268 тысяч 697 рублей 31 копейку. После скандала молодых людей даже отчислили из учебных заведений. Один из них признался, что в тот злополучный вечер выпил литр водки.

В результате, суд назначил каждому из обвиняемых 1 год ограничения свободы, запретил выезд за пределы Череповца, посещение культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, культурно-досуговых организаций. Им нельзя покидать дома ночью.