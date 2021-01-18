В Вологде вводят единую квитанцию по оплате тепло- и водоснабжения. Она начнет использоваться с февраля. Нововведение коснется исключительно тех абонентов, у которых одновременно заключены прямые договоры с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и АО «Вологдагортеплосеть». В феврале они получат единую квитанцию, в ней выставлен счет за услуги тепло- и водоснабжения за январь.На общем бланке будут напечатаны обе квитанции, разделенные пунктирной чертой, реквизиты для оплаты и лицевые счета остаются прежними.Те вологжане, кто не заключил прямые договоры с этими ресурсоснабжающими организациями, будут получать платежные документы в прежнем формате.В первое время возможно разделение квитанций, если есть разночтения в лицевых счетах, ФИО или адресе потребителя, либо если от одной из организаций гражданин по своему решению получает электронный документ.При получении квитанций на двух отдельных листах причину можно уточнить в МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по телефону: 59-79-60 или в АО «Вологдагортеплосеть» по телефонам: 78-74-61, 78-74-62.Добавим, что с января 2021 года в Вологде работает единый call-центр, через который можно передать показания приборов учета горячей, холодной воды и отопления. Сделать это можно с 23 по 25 число каждого месяца по телефонам: 59-79-04 или 78-74-74 с 8 до 20.00, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.