Губернатор Вологодской области в ходе оперативного совещания Правительства региона объявил о старте масштабной вакцинации населения от COVID-19. Олег Кувшинников уточнил порядок проведения процедуры и предложил вологжанам защитить себя от вируса. Для этого необходимо записаться на прививку через региональный портал Госуслуг. На данный момент в очередь на вакцину встали 2700 вологжан.На территории региона с 18 января началась массовая вакцинация - одновременно с вакцинацией приоритетных групп. Прививки будут ставить в 13 пунктах на первых этажах медучреждений: в Вологодских городских поликлиниках № 1 и № 2, в Череповецкой городской поликлинике № 1, Череповецкой городской больнице, Медсанчасти «Северсталь», в Великоустюгской, Тотемской, Сокольской, Белозерской, Устюженской, Грязовецкой, Вытегорской и Шекснинской ЦРБ.На данный момент в регион пришло 3800 доз вакцины «Спутник V», а до конца февраля поставят еще 54 тысяч доз препарата. Привито более 870 вологжан. На следующем этапе кампании вакцинации планируется увеличить количество медпунктов до 42 во всех районах Вологодской области.Кроме того, губернатор заявил, что послаблений действующих в регионе коронавирусных ограничений не предвидится, так как эпидемиологическая ситуация не улучшается. На данный момент 28 998 вологжан болеют COVID-19 официально. Вологодская область каждый день входит в ТОП-10 регионов РФ по ежедневному приросту заболевших. Коэффициент распространения инфекции 1,02 больше среднероссийского 1,01, а за последнюю неделю госпитализировать стали чаще на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.