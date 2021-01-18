В областной столице определили планы ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2022 год. На них потратят 483 млн рублей из бюджетов всех уровней. Конкурсные процедуры уже завершились. Проводить ремонтные работы будут компании \\"Магистраль\\" и \\"Дорсервис\\". Об этом рассказал мэр Вологды во время прямого эфира.\\"Напомню, в 2021 году в Вологде будет отремонтировано 20 участков улиц. В 2022 году в рамках нацпроекта \\"Безопасные и качественные автомобильные дороги\\" будут выполнены работы по ремонту 12 улиц города Вологды общей протяженностью около 15 км\\", - заявил Сергей Воропанов. Раннее планирование позволит эффективнее синхронизировать работы по другим программам, в том числе и по ремонту сетей.В следующем году обновятся улицы:- ул. Левичева от ул. Ветошкина, 109 до ул. Левичева, 13;- Старо-Кирилловское шоссе от д. Ватланово, 2б до ул. Ананьинской, 10;- Осановский проезд от ул. Ловенецкого, 17 до ул. Конева;- ул. Ананьинская от ул. Ананьинской, 13 до ул. Екимцевской, 2- дорога от ул. Студенческой, 3 до ул. Панкратова 2 (Молочное)- ул. Мира от ул. Мира, 2 до ул. Мира, 9 (с. Молочное)- ул. Парковая от ул. Емельяновской, 14 до ул. Мира,6 (Молочное)- ул. Костромская от ул. Ленинградской, 91 до ул. Костромской, 9- ул. Новгородская от ул. Новгородской, 2 до ул. Новгородской, 4- ул. Турундаевская от Советского проспекта, 127а до ул. Турундаевской, 128а- ул. Щетинина от ул. Ленинградской, 144 до ул. Преображенского, 49а- ул. Ярославская от ул. Ярославской, 2 до ул. Ярославской, 11аПомимо ремонта проезжей части предусмотрено строительство тротуаров и нанесение разметки, заранее заменят ветхие коммуникации. Информация поступила от пресс-службы Администрации города.