В ночь с 17 на 18 января на автодороге «Москва – Архангельск» в Сямженском районе Вологодской области произошло ДТП, в котором погибли супруги. В полночь, нетрезвый 23-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Круз», вылетел на встречку, где произошло лобовое столкновение с «Хендай Солярис». Второй иномаркой управляла 35-летняя заведующая инфекционным отделением больницы в Ярославле.В результате аварии, врач и ее супруг скончались до приезда медиков, а оставшиеся сиротами мальчики 6 и 9 лет были госпитализированы с травмами, их жизням угрозы нет. Детей удалось вытащить с заднего сидения авто гидравлическим инструментом. Виновник трагедии пострадал незначительно, ему оказана помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.\\"Мне так больно писать об этом сейчас.... Я не хочу в это верить.... Кажется, что это страшный сон... Сегодня ночью в результате страшного ДТП погибла Ксения Скрипко, муж тоже погиб... Дети живы, в больнице. Она всегда спешила к нам на помощь, спасла не одну сотню жизней за свой врачебный путь, врач от Бога, наш с вами дорогой друг\\", — в соцсетях поделилась болью подруга погибшей.