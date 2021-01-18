В Вологде готовятся к Крещению. По традиции, которая, как говорят церковники, не имеет отношения к православию, на водоемах готовят проруби. У Соборной горки купели не будет, сообщает мэр города. \\"Но будет пост полиции, на всякий случай,\\"- поясняет Сергей Воропанов.\\"Чтобы все прошло спокойно и с комфортом, будут установлены палатки, скамейки и биотуалеты, торговые точки с горячим чаем. Уже расчищено место для парковки автомобилей, сотрудники ГИБДД организуют круговое движение, чтобы не создавать пробки. Организовано дежурство спасателей, медиков и полиции, \\" - пишет мэр города Сергей Воропанов. Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января и днем 19 января.Врачи озабочены: в обществе бушует пандемия. Многие болеют коронавирусом на ногах, многие еще не оправились от коварного заболевания и погружение в ледяную купель для них крайне опасно. Переохлаждение может подтолкнуть \\"спящие\\" заболевания, ослабить иммунитет.