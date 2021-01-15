Губернатор посетил Вологодский областной онкологический диспансер, в который поставили современное медоборудование в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».В медучреждении появился специализированный компьютерный томограф на 128 срезов, заменивший старый. Специалисты смогут более детально и быстро рассматривать анатомические структуры вологжан. Новый ангиографический комплекс в отделении радиотерапии позволит уменьшить дозу облучения пациента и проводить диагностические, операционные и лечебные вмешательства в широком клиническом диапазоне.\\"Раньше у нас такого не было. Это будет способствовать повышению пятилетней выживаемости, снижению годичной летальности\\", – заявил главврач Сергей Аносенко. Для размещения нового оборудования пришлось специально подготавливать помещения - был сделан ремонт за областной счет.Передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга, видеогастроскоп, видеобронхоскоп закуплены для обеспечения бесперебойной лечебно-диагностической работы. Специалисты утверждают, что современное оборудование позволит снизить смертность населения Вологодской области от онкологических заболеваний.\\"В прошлом году мы закупили лучевой ускоритель, в этом году еще 30 единиц современного оборудования. По итогам 2020 года у нас уже хорошие результаты - снижение смертности на 3,7%\\", – рассказал губернатор. О закупках сообщила пресс-служба Правительства области.