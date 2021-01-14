В Вологде утром 13 января из-за сильного мороза на линию не вышли 18 автобусов ПАТП. Это почувствовали горожане буквально на собственной шкуре.\\"Днем все неисправности были устранены, автобусы работают в плановом режиме\\", — заверили на предприятии.В Череповце зафиксировали два коммунальных ЧП. Во первых, вышел из строя магистральный водопровод диаметром 300 миллиметров. Разрыв произошел у школы № 17 около обеда.От воды отключено 13 жилых домов, школа № 17 и детский сад № 122. Причиной аварии назван промерзание грунта. Работы закончены поздно вечером.Во-вторых, в Череповце произошла авария на котельной: вечером, а 18:46 13 января из-за скачка давления остановились два котла котельной, обеспечивающей теплом Заягорбский район. От отопления были отключены дома по улицам Архангельской, Юбилейной, Леднева и ряду других.Спустя час, в 19:40, был запущен первый котел, в 19:50 — второй. За время вынужденного простоя температура теплоносителя опустилась с 97 градусов до 60. После запуска обоих котлов, к 22 часам, теплоноситель нагрелся до 90 градусов\\", — сообщил \\"ВКонтакте\\" мэр города Вадим Германов.Кроме того, как сообщала \\"Комсомолка\\", все ученики школы №40 в Череповце из-за холода в здании отправлена на дистанционное обучение.В Вологде волонтеры спасают уток в Ковыринском парке - из-за перекорма возникло ожирение и они не смогли улететь на юг.Охотовед сообщил о тяжелом положении кабанов и их гибели в вологодских лесах, но чиновники опровергают информацию.