Общественный резонанс вызвало обсуждение модели уличных туалетов, которые собираются разместить на улицах Череповца. Сама идея горожанам очень понравилась: в российских городах не хватает достойных уличных уборных. Страдают туристы, работники общественного транспорта, посетители парков и массовых мероприятий, люди с проблемами со здоровьем, беременные и дети.Мэр Череповца Вадим Германов на личной странице в соцсети представил модель туалета, который выбрали для закупки. Название \\"Париж\\" многих череповчан рассмешило. Оказалось, что изготовитель присвоил различным моделям своей продукции имена городов со всего мира. Например, в столице России используются туалеты \\"Москва\\". Однако некоторых комментаторов такое объяснение не устроило, они уловили в словах мэра \\"Теперь, чтобы оказаться в Париже, не нужно получать Шенген\\" издевку над их материальным положением и невозможностью выехать заграницу. Другим показалось неприличным использовать названия городов: \\"При чем здесь Париж и туалет? Кто называет туалет такими громким именами? А если бы в Москве сделали туалет с названием Череповец? Одним словом - что за ... бред!?\\"Комментарии, собравшие множество лайков: \\"Париж, который мы заслужили\\", \\"Очень хочется верить, что гости Парижа будут чистоплотны и разумны\\". Некоторые череповчане оказались перфекционистами: все-таки в идеале туалет должен стоять вровень с землей, чтобы можно было обойтись без пандуса и ступенек.Сам туалет приспособлен для маломобильных посетителей, антивандален (даже ёршик), может обогреваться в холодное время года и легко моется, может подключаться к центральным коммуникациям или эксплуатироваться в автономном режиме. Светодиодная подсветка снаружи позволит без проблем найти уборную в вечернее время. В модуле установлена акустическая система с USB-портом. В первую очередь уборная появится в Комсомольском парке - уже этой весной. Посещение будет бесплатным.