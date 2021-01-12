Сегодня, 12 января, суд вынес решение по ДТП с двумя погибшими, произошедшем ровно год назад в Верховажском районе. 22-летний архангелогородец в состоянии наркотического опьянения находился за рулем технически исправного Lexus IS 200, который принадлежал сидящей рядом с ним матери. Пара направлялась в Архангельск по 689 км трассы М-8.Водитель начал обгон иномарки с прицепом, двигаясь со спуска. Маневр проходил в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». Молодой человек потерял управление и вылетел на встречную полосу, где врезался в Kia Spectra.В результате ДТП на месте погибла 46-летняя мать подсудимого, а 33-летняя пассажирка встречного автомобиля Kia скончалась через несколько часов в ближайшей ЦРБ. В аварии травмированы и двое детей, находившихся в Kia: мальчики 7 и 15 лет. Ребенок 2 лет не пострадал.Автотехническая экспертиза заключила, что водитель имел возможность предотвратить трагедию. Медосвидетельствование подтвердило факт наркотического опьянения виновника аварии.Обвиняемый лишь частично признал вину: по его словам он не превышал скорость и не принимал наркотики с момента получения условного срока по 228 статье. Водитель принес извинения супругу погибшей, оставшемуся без матери детей, и добровольно выплатил 500 тысяч рублей.Архангелогородца признали виновным в совершении преступления по статье \\"Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД РФ, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц\\". По совокупности приговоров ему назначили 8 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. В пользу супруга и детей погибшей пассажирки осужденный выплатит компенсацию 1 150 000 рублей с учетом ранее перечисленной суммы.Приговор еще может быть обжалован. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.