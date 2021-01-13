В областной столице с начала января 2021 года заработал единый call-центр коммунальных служб МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и АО «Вологдагортеплосеть». Теперь показания приборов учета горячей, холодной воды и отопления необходимо передавать с 23 по 25 число каждого месяца, включая праздничные и выходные дни. Для этого нужно обратиться в контактный центр по телефонам 59-79-04 или 78-74-74 с 8 утра до 8 вечера.Показания можно передавать и через интернет: на сайте ЖКХ «Вологдагорводоканал» через личный кабинет или через специальное приложение в социальной сети Вконтакте. Показания по отоплению принимаются через личный кабинет предприятия «Вологдагортеплосеть» и на портале ГИС ЖКХ.Сервисы, которые действовали ранее, теперь отменили: роботизированный прием показаний по номеру телефона +7 (969) 637-66-05 или 55-66-05 и путем оправки SMS на номер +7 (903) 767-27-17 больше не работают. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Вологды.