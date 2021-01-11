В одном из продуктовых магазинов Сокола произошла массовая драка. У нескольких молодых людей, как выяснилось, местных спортсменов-боксеров, возник конфликт с одним из покупателей, который был одет в пуховик на голое тело. Видеозапись в соцсети 7 января слил депутат Вологодской городской думы уроженец Сокола Алексей Коновалов. Спустя некоторое время он удалил видео. По заявлению думца, из-за получаемых в адрес его и родственников угроз. Но, как известно, из интернета ничего не пропадает.На его личной странице в соцсети активно рекламируется другой спортивный клуб. Комментаторы обвинили депутата в предвзятом отношении к сокольскому тренеру - наставнику \\"магазинных бойцов\\", (имеющему судимость по 228 статье УК РФ \\"Изготовление, сбыт и транспортировка наркотических веществ\\"). Депутат отрицает: «Ничего личного к данной школе бокса. Я за развитие бокса, драки на улице не поддержу никогда! Почему участники видео применили силу? Я также как и все жду, что будет проведена проверка, а виновные лица получат по заслугам».При этом сам депутат Алексей Коновалов проходил по делу в групповом изнасиловании и избиении 24-летней девушки вместе со своим братом, депутатом Муниципального Собрания Сокольского района Владимиром Коновалов, а также братьями Сахаровыми. Все фигуранты дела проходили как лидеры преступного сообщества. Сокольским районным судом было по соглашению сторон прекращено уголовное дело по статье 112 части 1 «Нанесение тяжкого телесного вреда», жертва же заявила, что ни на какие соглашения не шла. Позже брат Владимир был осужден за другое изнасилование на 4 года.Вологжане, посмотревшие видео драки, осудили одного из молодых людей, который бил ногами поверженного противника. Другой и вовсе бил сзади в затылок. Сочувствующие обнаружили в Instagram боксеров несколько роликов из продуктового - вероятно, это их типичное поведение в общественных местах. Там молодые люди ведут себя вызывающе: кричат, громко смеются и нецензурно выражаются в супермаркете. Один из сокольчан и вовсе \\"устал\\": лежит на стойке для посетителей.Пользователи соцсетей отметили, что драку начали двое мужчин - покупателей, стоящих у кассы: \\"Пьянь на парней первая полезла, на видео видно, вот и получили сдачи\\". С другой стороны, истинная завязка драки неизвестна.По словам очевидцев, сотрудники супермаркета мер к прекращению конфликта не приняли. \\"А если бы убили? А почему не приняли меры продавцы, не вызвали не охрану, не полицию?!\\" — пишет сокольчанка. \\"А что продавцы стояли и смотрели, как пачку чая украдут, сразу в полицию звонят [плохие люди], а как человека толпой гасят, стоят [лицом] торгуют [нехорошие люди]. А то что он в куртке на голое тело одет, никого [заботить] не должно, он возможно рядом живёт\\", - выразила свое мнение о произошедшем местная жительница.Алексей Коновалов понадеялся, что правоохранители разберутся в ситуации и накажут виновных. \\"Истинный спортсмен никогда не распустит руки. Хороший парень, всегда хороший. Драться нельзя\\", - подчеркнул депутат с подмоченной репутацией.