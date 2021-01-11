Министерство внутренних дел в целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических и психотропных веществ проводит ежегодный Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Мероприятие посвящено формированию негативного отношения к запрещенным веществам и популяризацию здорового образа жизни.С 10 января по 20 февраля 2021 года в Вологодской области проходит региональный этап конкурса. Представлены следующие номинации: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни». Работы необходимо предоставить в электронном виде на CD и DVD дисках, буклет можно в печатном виде. Их необходимо прислать в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области по адресу г. Вологда, ул. Ленина, 15.Работы будут оценены отборочными и конкурсной комиссией по десятибалльной шкале: по социальной значимости, информативности, глубине проработки темы, оригинальности подачи материала, практической ценности.Победители и призеры федерального этапа получат дипломы и ценные подарки. Положение конкурса и образец заявки можно найти на сайте УМВД.