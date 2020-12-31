В Вологде установлена рубка подлодки \\"Вологда\\". В свое время ее удалось спасти от переплавки. Рубка легендарного судна стала 13 экспонатом музея военной техники под открытым небом в парке Победы. На ее установку потребовались почти сутки.Напомним, подводная лодка Б-402 была спущена на воду в сентябре 1984 года, но звание \\"Вологда\\" носила с 1997 года. Она несла боевую службу в Севастополе, Баренцевом и Норвежском морях, на некоторое время была отправлена к берегам Ирана, решала задачи боевой подготовки на Балтийском флоте.В 2016 году она отправлена на утилизацию в Североморск. С октября рубка, разобранная для транспортировки на шесть частей, находилась в Вологде: ее собрали, а в парке Победы был построен фундамент.Размер лодки достаточно внушительный: высотой она 5 метров, длиной 15 метров. В дальнейшем на объекте установят окна, фонари, габариты, парадный герб на носовой части, а также муляж перископа и антенн. Планируется, что на рубке появятся также таблички с именами капитанов и портов швартовки.«Внутри рубки потолок и стены также будут оклеены резиной, как и ее внешняя часть. Сейчас мы прорабатываем возможность наполнения внутренней части экспоната. Может быть сделаем небольшую экспозицию и добавим различные приборы. Также можно будет подняться на мостик в верхней части рубки», - добавил директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.Ближе к весне рабочие проведут благоустройство территории возле установленной рубки, сообщает пресс-служба администрации города.