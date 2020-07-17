2020-07-17T12:58:02+03:00
Общество

Роман Захаров нарисовал Вологду прифронтовую кофе на шелке

Выставка будет работать до конца лета
Иван Чухнин
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Фрагмент афиши.Фрагмент афиши.
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Выставка художника Романа Захарова «Вологда прифронтовая» откроется в музее-заповеднике, в Юго-Западной башне. С 17 июля все желающие могут посмотреть экспозицию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Романа Захарова знают в Вологде и за ее пределами как автора работ в технике "кофе по шелку" . Именно в этой технике выполнены работы, посвященные Вологде в годы войны.

Кроме того, зрителям представлена коллекция детских платьев «Дети войны», которые создавались при участии художника. Работу над коллекцией вдохновляли строки из фронтовых писем.

Выставка "Вологда прифронтовая" будет работать до 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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