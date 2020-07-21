Вологжане испортили 60 тысяч рублей, самостоятельно дезинфицируя банкноты

- Самостоятельная «дезинфекция» денег может привести к их утрате платежеспособности, - предупреждает Отделение по Вологодской области банка России.

Из-за боязни коронавируса вологжане опасаются, что бумажные деньги могут стать источником заражения. Поэтому многие пытаются самостоятельно их дезинфицировать. Для этого они используют микроволновые печи, антисептики, содержащие спирт или хлор. Порой такие манипуляции могут привести к их повреждению. И как следствие - к полной утрате платежеспособности, когда обменять поврежденную банкноту на новую невозможно.

«Во втором квартале этого года специалисты Банка России выявили в Вологодской области 40 поврежденных купюр на сумму около 60 тысяч рублей», - привела печальную статистику самодеятельности вологжан заместитель управляющего Отделением по Вологодской области Банка России Ольга Гробовикова.

Она заверила: «Банк России выдает кредитным организациям безопасные наличные деньги. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, все банкноты выдерживаются на карантине в течение срока, обеспечивающего полную гибель вируса».

Напомним, при использовании наличных денег достаточно соблюдать простые правила: тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептическими средствами после прикосновения к деньгам или при наборе ПИН-кода при оплате покупок картой.