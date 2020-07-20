Вологжане приехали к Баренцову морю и забыли под прилив

В мурманской группе, посвященной ДТП появилось видео - вологодский внедорожник вытаскивают из моря. Как оказалось путешественники из Вологодской области припарковались на берегу, но забыли ( или не знали) про природную особенность, связанную с приливом и отливом. В результате машина «Toyota Land Cruiser»застряло в песке и оказалась в воде. Автомобиль пришлось вытаскивать при помощи троса.

Видеозапись была опубликована в сообществе «Мурманск ДТП ЧП» в социальной сети «ВКонтакте: "Вологодские туристы в Териберке не ожидали, что на море бывает прилив".

Напомним, Тери берка расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря.

Вологжане не ожидали не только прилива, но, наверно, и того, что что на видео посыплется вал комментариев, причем крайне негативных.

Евгений Батц:

Вот зачем вообще на песок выезжать, дорог, что ли нет, потом нефтепродукты в песке и море.

Koldbishka Ganzolikov Ну косякнули люди, ну косяк исправили оперативно. А комменты ниже это.... Как будто когда мурманчане на юг приезжают за километр от речки/озера/моря машины оставляют.

Дмитрий Шилов Имбицылы, все, кто так делает!! С машины, действительно течёт грязь всякая, а люди там потом купаются! Зачем вообще на пляж заезжать, показать, какой у тебя крутой внедорожник?! Внедорожник хороший, а хозяин д...о!!

Леонид Довганюк

Дурак возле троса ходит. При обрыве его может убить запросто.

Tatyana-Andreevna Molodyaeva-Merkulova

Надо было оставить в воде, ещё бы одна достопримечательность была. Поставили бы табличку рядом "Всем оленям посвящается".

Tatyana-Andreevna Molodyaeva-Merkulova

Если бы это был единичный случай... К сожалению эту картину мы видим каждый год и не по одному разу. Я уверенна что приезжая в отпуск вы не гоняет на машине по пляжу. Разумный человек так делать не будет! Там нет дорожной дороги, там люди босиком по песочку ходят! Если уж не умеете отдыхать, то и пускай умеют принимать такие отзывы, потому что тут не дикий пляж, нельзя вести себя как дикари! Да у нас нет для туристов правил, надеюсь они скоро будут, но и даже при этом надо думать головой!

Марина Сокова

Вандализм обыкновенный. Каждый будет заезжать от песчаного берега ничего не останется.

Александр Ткаченко

Какие здесь все добрые ! Просто порвать готовы. Если есть свободный проезд к воде , будут ехать. Так было всегда и везде. А для того что бы был порядок в Териберке нужно потратить немного денег. А кому это надо? Если завтра же в 5 раз больше не получишь. Там загадили уже всё вплоть до кладбища. Толи ещё будет! Скоро дорогу сделают.

Александр Ткаченко... Не надо не кого рвать, просто нужно организовать людям отдых. Где нужно ограждение , мусорные контейнеры,автостоянку.

Анатолий Антоненко

Ххорошо когда заборы есть в голове. Именно это не позволяет многим вести себя как свиньи. Заборы для нормальных людей не нужны...

Александр Ткаченко

Для того что бы автомобиль не имел возможности выехать на пляж достаточно 40 см. Бордюрного камня , вам он не помешает зря вы так расстроились. Это гораздо лучше чем взывать к совести людей уставших от демагогии и чужой точки зрения.

Елена Харькова то есть вы считаете, что люди заезжают на пляж потому что им отдых не организовали и ограждение?)) Это просто люди невоспитанные хрюшки.

Некоторые пытались вступиться за понаехавших:

Сергей Сергеев

Читаю комментарии и удивляюсь, насколько люди лицемерны! Каждое лето,по пляжу на уре разъезжают, кому возмости,или фантазии позволяют,порой чуть не по ногам едут! А сейчас накинулись, на вологодских, дай волю, порвали бы на месте! Хочу заметить,что большая часть хлама, оставленна именно местными,а не китайцами и тем более,не вологодскими!)

Граждане стали вспоминать, как поставлено дело в других странах:

Сергей Сергеев

Хочу заметить,что езда на автомобиле,по береговой линии, по песку, с заездом (насколько позволяет транспортное средство и наличие мозга, в черепной коробке) в море-акиян,никак не запрещено (по крайней мере в тех местах, где я знаю) в Доминикане, например, можно за лаврушку, погонять по пляжу на багги!)))

Елена Харькова:

Ппопробуйте заехать в/к морю-океану например в Норвегии. Вот вы удивитесь))

Никита Бойко :

Надо граждане чёта делать. Если мы не начнём регулировать туризм, мы его потеряем.