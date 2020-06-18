Семья Якимовых сообщила о завершении реставрации дома на Мальцева, 18 в Вологде

Еще один отреставрированный в Вологде дом готов к открытию. Семья Якимовых сообщила о завершении реставрационных работ на историческом доме - здании в центре города на улице Мальцева, 18. Двухэтажный деревянный дом Дружинина на собственные средства приобрел и отреставрировал предприниматель и меценат Герман Якимов, это уже третье спасенное им здание.

"Сделана генеральная уборка, в дом теперь приятно заи ти. Даже не верится. В доме хочется не просто находиться, в этом доме хочется жить. Впрочем, жить хочется во всех наших домах, которые мы реставрировали! " - пишет Любовь Якимова, хозяйка дома. По ее словам, остались мелочи - крючки, задвижки, ручки на двери. Все это доделают уже сегодня. А праздник для дома уже назначен - 27 июня, в День города, в рамках онлайн-марафона состоится торжественное завершение реставрации и открытие дома.