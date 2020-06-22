Сборник вологодских литераторов издали с нарушением авторских прав

В Вологде вышел сборник "Вологодский собор". Реакция на издание, которое готовилось более двух лет, последовала незамедлительно: книга выпущена с нарушением авторских прав. Об этом признается даже сам составитель Александр Цыганов. Он, называя одного из авторов, который нынче учится в литературном институте, говорит: он и не догадывается, что его произведения напечатаны. При этом высказывая уверенность, что автор будет рад.

Недоумение по этому поводу уже высказали несколько писателей. На попытку оправдать бесцеремонное использование текста свое удивление высказал редактор одного из крупнейших издательств современной поэзии "Воймега" (Москва) Александр Переверзин: "Вы серьёзно считаете, что можно взять и напечатать стихи, не спросив у автора?"

Структура сборника, который мог бы носить прикладной характер, чрезвычайно рыхлая: проза, поэзия, публицистика, очерки и размышления поставлены бессистемно. При большом количестве авторов - а их, по словам директора областной библиотеки Татьяны Буханцевой, 74, поиск по изданию чрезвычайно затруднен. И это существенный минус огромного труда.

Бросается в глаза то, что в книге нет талантливейших и активно работающих сейчас авторов: Галины Щекиной, Дмитрия Ермакова, Сергея Фаустова, Наты Сучковой, Марии Гладциновой, Марии Суворовой, Марины Гусевой, Наталии Боевой, Нины Рябовой, Татьяны Новиковой, Аллы Касецкой, Людмилы Кузнецовой, Александр Дудкина, Александры Антушевич... Нет творчества вологжан, которых уже давно пора вписать в историю литературы - Антона Черного, Нины Веселовой, Анастасии Астафьевой. Список можно продолжить. И это при том, что часть текстов нынешнего "Собора" публиковалась еще в прошлом веке, а практически десятая часть сборника занята произведениями... составителя. Остальная, как вы поняли, досталась семи десяткам пишущих, среди которых и недавно ушедший из жизни талантливейший писатель - деревенщик Станислав Мишнев, и наши ветераны - Сергей Багров, Роберт Балакшин...

Внушительный сборник очередной и абсолютно лишний раз доказал разность эстетических и этических воззрений литераторов и, одновременно, вкусовщину, невозможность составителей подняться над собой, своими амбициями во имя искусства, создания единого литературного пространства. И это – главный провал всего проекта.